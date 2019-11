Estudantes e professores foram surpreendidos por um jacaré que circulou na noite de quinta-feira (14), no campus da Universidade Federal do Pará. O animal de um pouco mais de um metro de comprimento ficou parado na pista em uma área movimentada da UFPA. A cena atraiu muitos curiosos que tentaram se aproximar do jacaré, mas ele fugiu para uma área arborizada.