Um aligátor (uma espécie de jacaré americano) foi visto nadando na quinta-feira (13) com uma faca cravada na cabeça em um lago da cidade de Sugar Lake, no Texas (Estados Unidos). Erin Weaver, que mora nas proximidades, tirou fotos do animal, divulgadas pela rede NBC. Weaver também compartilhou as imagens em um perfil de sua vizinhança no Facebook.