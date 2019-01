Janeiro tem programação especial para as crianças no Praia de Belas Shopping

Quem estiver em busca de diversão, lazer e entretenimento na capital durante o mês de janeiro pode contar com as opções disponíveis no Praia de Belas Shopping. Uma delas é o Happy Park Kids, que está montado no shopping, até o dia 29 do mesmo mês. A atração, voltada para o público infantil, contempla um megacircuito de atividades em um único ambiente, que conta com escorregadores, obstáculos, pula-pula e playgrounds.

Também, no lounge montado no local, as crianças poderão aproveitar games com multijogos personalizados em mais de mil opções de títulos. A atração é indicada para crianças de 1 até os 9 anos e tem o custo de R$ 20,00 para 15 minutos de uso, sendo adicionado mais R$ 1,00 a cada minuto extra.

“Buscamos sempre oferecer atrações variadas e para todos os públicos, e neste período de férias escolares, não poderíamos de deixar de oferecer uma opção familiar, lúdica e com segurança e conforto principalmente para as crianças”, comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

Além disso, há a programação do GNC Cinemas Praia de Belas, com destaque para os recentes lançamentos “O Retorno de Mary Poppins” e “Detetives Do Prédio Azul 2”, dois programas para toda a família.

