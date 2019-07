As autoridades do Japão anunciaram que desde esta segunda (1º) e até fim do ano os seus navios capturarão 227 baleias para fins comerciais, pela primeira vez desde 1982, depois que o governo decidiu se retirar da Comissão Baleeira Internacional. A Agência Pesqueira do Japão informou que a frota capturará 52 baleias da espécie Minke, 150 de rorcual Bryde e 25 de rorcual comum.