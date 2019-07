Uma nova lei entrou em vigor no Japão para prevenir a disseminação dos efeitos do fumo passivo e proibir o fumo em ambientes fechados e em locais públicos. A lei revisada de promoção da saúde tem o objetivo de reduzir os riscos à saúde da inalação de fumaça do fumo passivo. Os lugares onde será proibido fumar incluem escolas, hospitais e escritórios dos governos locais e nacional.

