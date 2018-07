João Firme vai assumir a diretoria do Departamento de Comunicação do IARGS

A presidente do IARGS (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul), Sulamita Santos Cabral, acaba de destacar um nome para assumir a diretoria do Departamento de Comunicação da instituição. É o reconhecido publicitário João Firme, presidente do Instituto VER Hesíodo Andrade, também secretário-geral da ALAP (Associação Latino Americana de Agências de Propaganda), fundador do Sindicato das Agências de Propaganda do RS e idealizador do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, entre outros feitos.

