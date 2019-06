Jogador Thalles Lima, revelado pelo Vasco, morre em acidente

O atacante Thalles Lima de Conceição Penha morreu neste sábado (22) após um acidente no bairro Monjolos, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além do jogador, outra pessoa morreu e mais três ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acidente ocorreu após uma colisão entre duas motos, por volta das 6 horas da manhã. Thalles chegou a ser levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu.

O jogador foi revelado pelo Vasco, com quem tinha contrato até dezembro de 2019. Entretanto, o jogador estava emprestado para o Ponte Preta desde o começo deste ano.

