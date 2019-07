A partir deste sábado,13, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense inicia o Driblando o frio no Grenal. Com o objetivo de arrecadar agasalhos entre torcedores da dupla Grenal, no dia em que o Tricolor enfrenta o Vasco, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, serão distribuídos pontos de coletas no Quadro Social e junto à estátua de Renato Portaluppi, na Arena.

