O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ameaçou nesta segunda (2) convocar eleições legislativas antecipadas no próximo dia 14 de outubro se seu governo for derrotado no Parlamento sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Segundo uma fonte do governo, Johnson teme que parlamentares conservadores rebeldes se unam com a oposição para derrotá-lo.