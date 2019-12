Esporte Jornal português coloca lateral-direito na mira do Grêmio

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Na temporada, João Pedro tem 34 jogos disputados somando Bahia e Porto

Garantido na Libertadores, na fase de grupo, o Grêmio já começa a pensar a temporada 2020. Segundo o presidente Romildo Bolzan Jr., o Tricolor terá um time ainda mais forte para a disputa da temporada que está por chegar. Para isso, reforços para várias posições devem ser contratados, entre eles, um lateral-direito.

Segundo o jornal A Bola, de Portugal, João Pedro, atualmente no Bahia, está na mira do Grêmio e também do Flamengo. O jogador de 23 anos segue fora dos planos do time português e, segundo a publicação, a manutenção do atleta no seu país seria o melhor destino para próxima temporada.

No clube baiano, João Pedro disputou apenas 10 jogos. Entretanto, na temporada, o jogador tem 34 partidas disputadas, contando os minutos em Portugal.

Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

