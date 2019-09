Jovem chicoteado reconhece seguranças que o torturaram em supermercado

O jovem negro de 17 anos torturado por funcionários de um supermercado de São Paulo reconheceu nesta segunda-feira (9) os dois seguranças suspeitos do crime. Davi de Oliveira Fernandes, 37 anos, e Valdir Bispo dos Santos, 49 anos, seguranças terceirizados do estabelecimento situado na Vila Joaniza, zona sul de São Paulo, foram presos nos últimos dias após mandados de prisão temporária serem expedidos a pedido da Polícia Civil. Eles foram indiciados pelo crime de tortura e o processo corre em segredo de Justiça.

O inquérito sobre o caso foi instaurado após imagens em que o rapaz, de 17 anos, aparece sendo chicoteado circularam pelas redes sociais. No vídeo, o adolescente está nu e amordaçado enquanto apanha e é ameaçado pelos agentes de segurança do estabelecimento.

Na segunda-feira da semana passada (2), o rapaz prestou depoimento. Ele disse que não se lembrava do dia exato em que o fato ocorreu, apenas que foi no mês de agosto. O adolescente contou aos policiais que tinha pegado uma barra de chocolate da gôndola e tentado sair do supermercado sem pagar, mas foi abordado por dois seguranças, que o levaram para um quarto nos fundos do estabelecimento.

No quarto, ele foi despido, amordaçado, amarrado e foi torturado com um chicote feito de fios elétricos trançados durante cerca de 40 minutos. O jovem disse que não registrou boletim de ocorrência porque temia por sua vida. No depoimento, ele revelou que um dos seguranças o ameaçou, dizendo que o mataria se contasse o caso a alguém.

Deixe seu comentário: