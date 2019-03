Jovem é preso após ameaça a escola em Lajeado

Um jovem de 18 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (22), em Lajeado, após ameaçar um colégio onde teria estudado. Em redes sociais, o rapaz teria feito comentários indicando um ataque à Escola Dom Pedro I, do Bairro Jardim do Cedro, fazendo analogias com o massacre de Suzano, em São Paulo.

O delegado da Polícia Civil de Lajeado, Márcio Moreno, afirmou que foram procurados pela comunidade escolar, solicitando providências. Autuado em flagrante por atentar contra a segurança de um serviço público, o jovem foi ouvido. Ele não possui antecedentes criminais e deve ser recolhido ao sistema prisional.

