Jovem responsável por atacar escola em Charqueadas é internado pela Justiça

O adolescente e ex-aluno do Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand de Charqueadas, apreendido após atacar estudantes no dia 21 de agosto, foi internado em definitivo pela Justiça. Ele continua na Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo), com medida socioeducativa de internação em caráter definitivo, segundo decisão do dia 3 de outubro.

O jovem, de 17 anos, será reavaliado periodicamente pela equipe da Fase para determinar a necessidade de internação. A medida socioeducativa tem prazo de três anos, segundo o artigo 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o inquérito da Polícia Civil, o adolescente, os pais, as vítimas e testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos.

A polícia decidiu responsabilizar o adolescente por tentativa de homicídio de pelo menos 22 pessoas. No dia do crime, o ex-aluno arremessou no pátio do colégio um coquetel molotov, entrou em uma das salas e atacou estudantes com uma machadinha. Ao todo, seis estudantes precisaram de atendimento médico, mas nenhum com gravidade.

