Para promover a inclusão de jovens em situação de acolhimento no mercado de trabalho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, por meio do Sine Municipal, realizou nesta quinta-feira (27), a primeira edição do programa Consciência Sine – Primeiro Emprego. Oitenta jovens de 17 anos, que precisam deixar os abrigos aos 18, receberam suas primeiras carteiras de trabalho.

