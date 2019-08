Juiz bloqueia decreto de Trump que restringe direito de asilo

Um decreto assinado em novembro por Trump quer impedir a chegada de centenas de milhares de migrantes, em sua maioria da América Central, que recentemente tentaram entrar nos Estados Unidos Unidos depois de solicitar o estatuto de refugiado no México. O tratado da o direito de permite rejeitar imediatamente os pedidos de asilo de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos a partir do México. A medida causou polêmica e foi barrada pelo juiz federal de Washington Randolph Moss que afirmou que a medida é um “excesso de autoridade”, informou o canal ABC News.

Para o magistrado, a medida contradiz as leis de imigração americanas, que permitem aos imigrantes presentes fisicamente no país solicitar asilo mesmo que não tenham entrado de maneira oficial no território, revelou o jornal The Hill. Um juiz da Califórnia já havia bloqueado a decisão de Trump. Advogados do governo apresentaram um recurso.

Deixe seu comentário: