Júlio César evita projeção de semifinais contra o Flamengo e prega foco no Brasileirão: “Precisamos pontuar”

*Valéria Possamai

Em meio a preparação para o próximo compromisso, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores voltou a ser pauta na semana do Grêmio. Depois da classificação contra o Palmeiras, na última terça-feira, o time conheceu o adversário da próxima fase a competição: o Flamengo.

O goleiro Júlio César foi o primeiro jogador a falar do futuro adversário. Contudo, o arqueiro gremista manteve a cautela e não quis fazer nenhuma projeção do confronto de semifinais, tendo em vista o compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana.

“O que eu posso falar é a nossa felicidade de ter passado, era um objetivo nosso. Mas futebol trabalhamos passo a passo. Não posso comentar um jogo que só vai ocorrer no próximo mês. Foi um grande confronto, são duas grandes equipes. Apenas assistimos”, comentou o jogador em entrevista coletiva após o treinamento desta manhã.

Classificado as duas semifinais de Copa do Brasil e Libertadores, o objetivo gremista é agora, melhorar a posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Para isso, no sábado, o time tem rodada diante do São Paulo, fora de casa.

“O São Paulo apesar de ter pedido o último jogo é uma equipe que cresceu muito após a Copa América. Se reforçou, tem um grande elenco, um grande técnico. Sabemos das dificuldades. Vamos encontrar um Morumbi lotado. Mas temos toais condições, sabemos do grande grupo que temos. Respeitamos o São Paulo, mas precisamos pontuar”, e que completou: “Nosso objetivo é melhorar, estamos na intermediária, por isso precisamos pontuar. Vai ser um confronto difícil e esperamos sair com um bom resultado.”

Atualmente, o tricolor gaúcho está na 12ª colocação com 21 pontos somados. No sábado, às 11h, no Morumbi, ocorre o enfrentamento contra o São Paulo, pela 17ª rodada.

Com a eminência da disputa da semifinal da Copa do Brasil, marcada para a próxima quarta-feira, a tendência é de time reserva neste final de semana.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas