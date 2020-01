Notas Brasil Justiça bloqueia bens de ex-governador do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

A Justiça decretou, na noite desta quinta-feira (23), o bloqueio de bens do ex-governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz (PT) e do ex-vice Tadeu Filippelli (MDB) por fraudes na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A decisão liminar é uma medida cautelar, ou seja, os réus ainda não são considerados nem culpados nem inocentes.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário