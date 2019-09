Justiça concede liminar impedindo prefeitura do RJ de apreender livros na Bienal

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar, no início da tarde desta sexta-feira (06), quem impede que autoridades municipais busquem e apreendam obras em função de seu conteúdo. A liminar atende à solicitação de mandado de segurança preventivo feita pela Bienal do Livro após a decisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de apreender obras no evento.

O prefeito determinou, na manhã desta sexta, que os organizadores do evento recolhessem o livro “Os Vingadores, a Cruzada das Crianças”. Segundo Crivella, a publicação traz conteúdo impróprio para menores. “Livros assim precisam estar embalados em plástico preto e lacrado, informando o conteúdo. Desta forma, a prefeitura do Rio está protegendo os menores de nossa cidade”, diz a nota do prefeito.

Com isso, o pedido da direção da Bienal quer garantir o direito dos expositores de comercializar obras literárias sobre as mais diversas temáticas e o pleno funcionamento do evento. “Consagrada como o maior evento literário do país, a Bienal do Livro mantém sua programação para o fim de semana, dando voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser. Este é um festival plural, onde todos são bem-vindos e estão representados”, diz nota da organização do evento.

O Evento

Até domingo (08), a Bienal recebe autores, artistas, pensadores e acadêmicos do Brasil e do exterior para participar de 39 painéis sobre temas variados, como fake news, felicidade, ciências, maternidade, teatro, literatura trans, LGBTQA+ e outros. Além de todo um pavilhão dedicado às crianças, com contação de histórias, lançamento de livros e espetáculos circenses.

Edição esgotada

Fiscais da Secretaria Especial de Ordem Pública (Seop) estiveram hoje no Riocentro para fazer a apreensão dos livros. Entretanto, todos os mais de 20 mil exemplares de Os Vingadores, a Cruzada das Crianças, se esgotaram em menos de 40 minutos, após a abertura da bienal.

Deixe seu comentário: