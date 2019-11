Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão de que a prefeitura de Porto Alegre não é obrigada a repassar recursos públicos para o carnaval de ‪rua do ano passado. A Liga Independente das Entidades Carnavalescas havia recorrido da sentença de uma ação civil em que o Município foi liberado de pagar R$ 7 milhões à entidade, a título de reparação.