A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, principal suspeito da morte do ator Rafael Miguel, 22 anos, e seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. A decisão é da juíza Débora Faitarone, titular do 1º Tribunal do Júri de São Paulo. Com a prisão decretada, Matias é considerado foragido.

