Justiça manda RJ devolver policiais cedidos a deputados do PSL

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que policiais militares e civis cedidos a deputados do PSL voltem a fazer a segurança dos parlamentares. A cessão havia sido suspensa pelo governador Wilson Witzel na última sexta-feira (22). A decisão é da juíza Viviane Alonso Alkimim e foi tomada no plantão de domingo (24)