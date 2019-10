Kannemann é convocado pela Seleção Argentina e desfalca o Grêmio

O zagueiro Walter Kannemann foi novamente convocado pela Seleção Argentina. O defensor foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni para os amistosos contra o Brasil e Uruguai, nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente.

Com a convocação, o jogador vira desfalque na 33°rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio tem compromisso marcado contra o Flamengo. Por conta da apresentação também não está descartado que, o gringo possa ficar de fora da rodada anterior, no jogo do dia 11, contra a Chapecoense.

Arbitragem do Grenal

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a escala da arbitragem para o clássico Grenal, de domingo (3), na Arena. O árbitro principal será Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, trio de São Paulo. O quarto árbitro é Roger Goulart, do Rio Grande do Sul.

Ainda completam a equipe de arbitragem Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), que será o VAR (árbitro de vídeo), com os assistentes Leandro Bizzio Marinho (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP). O observador de VAR será Nilson de Souza Monção.

Treinamento

Depois da vitória na noite de quarta-feira (30) sobre o Vasco, no São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio retornou a Porto Alegre nesta quinta (31) e já iniciou à tarde a sua preparação para o clássico Grenal 422, que acontece no domingo, às 18h, na Arena.

Os atletas que disputaram a partida contra a equipe carioca realizaram apenas um trabalho físico, com exercícios regenerativos na academia. Os demais, participaram de um coletivo com o Grupo de Transição.

Já os zagueiros Geromel e Kannemann, os volantes Maicon e Matheus Henrique, assim como os meias Darlan e Patrick e os atacantes Alisson e Pepê, participaram de uma atividade separada no campo.

Após o treino, Kannemann, convocado para a Seleção Argentina na manhã desta quinta, concedeu entrevista coletiva falando sobre a vitória no jogo contra o Vasco e projetando o clássico de domingo.

O Tricolor chega para o clássico com 47 pontos na competição, se aproximando do objetivo de se posicionar entre os primeiros do Brasileirão.

Nesta sexta-feira (1º), o grupo retoma suas atividades às 15h, no CT Presidente Luiz Carvalho. A primeira parte do treinamento será fechada para a imprensa.