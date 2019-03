Kelly Key revela peso e altura após reduzir medidas e garante: “Não fico bitolada”

Kelly Key compartilhou com os seguidores no Instagram nesta terça-feira (26) o resultado de seu projeto “baba baby” após 16 dias cumprindo o desafio que, no total, terá 20 dias.

A musa compartilhou um vídeo contando que perdeu medidas, embora não tenha perdido nenhum quilo desde que começou o trabalho. “Só a composição corporal que muda mesmo”, explicou.

Na legenda que acompanhou as imagens, Kelly destacou que segue com seus 68kg. “Hoje me pesei pq muitos perguntam meu peso… rs (e altura tb..rs Tenho 1,65m) Não fico bitolada com peso, não … O que vale pra mim é minha composição corporal! Meu percentual de gordura e o quanto de massa magra venho ganhando é o q realmente faz diferença pra mim!”, garantiu.

Em seguida, explicou por que as medidas diminuem conforme o ganho de massa magra. “Quanto mais massa magra tenho, mais calorias o meu corpo gasta, aumentando meu metabolismo basal (fazendo com que meu corpo esteja sempre gastando bastante caloria mesmo quando eu estiver em repouso…). Massa magra é menos volumosa que a ‘massa gorda’ (1Kg de massa magra ocupa menos espaço do que 1Kg da tal massa gorda)”, acrescentou.

Por outro lado, ponderou que a massa gorda também tem seu valor. “Mas a massa gorda, que é a gordura que te incomoda no seu corpo, tb é importante para seu organismo (mas na proporção certa) Ela protege nossos órgãos… entre outros fins, mas o excesso dela, como tudo no mundo, é um problema e pode trazer grandes problemas! Cuidar da alimentação e do seu físico é uma questão de SAÚDE principalmente! A estética é a consequência boa!”, concluiu.

