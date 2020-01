Celebridades Kevinho assume namoro com modelo Gabriela Versiani: “Me apaixonei”

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Kevinho postou foto com a modelo Gabriela Versiani. Foto: Reprodução/Instagram Stories Kevinho postou foto com a modelo Gabriela Versiani. (Foto: Reprodução/Instagram Stories) Foto: Reprodução/Instagram Stories

O funkeiro Kevinho, 21, está com um novo amor. Ele assumiu namoro com a modelo Gabriela Versiani, 21, no domingo (19), com texto apaixonado no Instagram.

“O que falar sobre você, baby? Desde que nos conhecemos há um tempo atrás, me apaixonei pelo ser humano de luz que você é e por ser ainda mais linda por dentro! Tenho muita sorte em poder te ter por perto e sentir essa sua energia que me traz calma e felicidade!”, escreveu o cantor.

Ele postou uma foto e um vídeo dos dois, e uma terceira só da modelo.

“Saiba que você já é muito especial pra mim e te conhecer foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo nos últimos tempos”, também escreveu o funkeiro.

