Kylie Jenner lidera lista dos posts mais caros do Instagram; veja o ranking

Uma lista feita pela Hopper HQ divulgou os famosos que mais recebem pelos seus posts no Instagram. A primeira colocada é Kylie Jenner, a socialite e empresária de apenas 21 anos. Ela lidera a lista pelo segundo ano consecutivo. O valor estimado por cada post dela é de… R$4,7 milhões.

Ainda em 2018, Kylie foi proclamada a bilionária self-made mais jovem do mundo, com sua empresa de cosméticos “Kylie Cosmetics”. Com uma fã-base de quase 142 milhões de seguidores, Jenner é a primeira na lista. Apesar de serem as duas pessoas mais seguidas na rede, Cristiano Ronaldo (176M de seguidores) e Ariana Grande (160M de seguidores) ocupam, respectivamente, o terceiro e segundo lugar do ranking.

Dentre as dezenas de nomes listados, Kim Kardashian apareceu em 4º lugar, levando “apenas” R$3,4 milhões por post. Ainda no ranking, temos nomes de alguns brasileiros como Neymar Jr. (R$2,7 milhões), Ronaldinho Gaúcho (R$965 mil), Caio Castro (R$520 mil) e Camila Coelho (R$105 mil).

Confira a lista das 15 personalidades mais bem pagas por post no Instagram em 2019:

1º Kylie Jenner – 140 milhões de seguidores – R$ 4.700.000 por post

2º Ariana Grande – 159 milhões de seguidores – R$ 3.700.000 por post

3º Cristiano Ronaldo – 175 milhões de seguidores – R$ 3.600.000 por post

4º Kim Kardashian – 144 milhões de seguidores – R$ 3.400.000 por post

5º Selena Gomez – 153 milhões de seguidores – R$ 3.330.000 por post

6º Dwayne Johnson – 150 milhões de seguidores – R$ 3.300.000 por post

7º Beyoncé Knowles – 129 milhões de seguidores – R$ 2.900.000 por post

8º Taylor Swift – 119 milhões de seguidores – R$ 2.800.000 por post

9º Neymar – 122 milhões de seguidores – R$ 2.710.000 por post

10º Justin Bieber – 115 milhões de seguidores – R$ 2.700.000 por post

11º Nicki Minaj – 103 milhões de seguidores – R$2.440.000 por post

12º Lionel Messi – 123 milhões de seguidores – R$2.430.000 por post

13º Kendall Jenner – 112 milhões de seguidores – R$2.300.000 por post

14º Khloe Kardashian – 95 milhões de seguidores – R$2.200.000 por post

15º Kevin Hart – 76 milhões de seguidores – R$1.800.000 por post

Deixe seu comentário: