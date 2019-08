La Digna Rabia apresenta o seu tradicional Baile Calavera em Porto Alegre

Comemorando os quase dez anos de estrada e uma agenda de shows em SP em setembro, o Conjunto Musical La Digna Rabia é a atração desta sexta-feira (09) do Bate (R. João Alfredo, 701 – Cidade Baixa), em Porto Alegre, e apresenta, a partir da 0h30min, o seu Baile Calavera, uma inspiração vinda de uma das maiores e mais tradicionais festas populares da América Latina, o Día de los Muertos mexicano.

O show convida o público a uma jornada através da música, das cores, da intensidade e da vibração do mais mestiço dos continentes reunindo ainda todo ritmo e toda energia do som latino e fazendo da música um ato político e de resistência. Ingressos podem ser adquiridos na hora e no local a R$18,00 e com desconto especial na lista a R$15,00 até a meia noite.

O baile tem a proposta de percorrer um mapa sonoro do continente latino-americano, costurando gêneros como acumbia (afro-colombiano), o ska (anglo-caribenho), os corridos (mexicanos) ou o reggaeton (porto-riquenho) numa fusão conduzida por uma pegada de tradição roqueira.

Neste trajeto, canções que vão do romantismo exagerado, tradicional da novela mexicana, à agressividade teatral da lucha libre. O repertório ainda inclui canções que homenageiam os povos originários, tanto na referência às suas tradições, quanto na lembrança da sua luta permanente pelo reconhecimento de seus direitos enquanto povos. Também os mortos pelas ditaduras, oficiais ou veladas, recordando suas trajetórias para que não apague a chama de sua luta.

A noite tem como proposta celebrar os quase dez anos de estrada – a serem completados em 2020 – e reunir os amigos e o público que sempre acompanharam as andanças da banda – “Esta vai ser uma noite muito especial pois estamos fechando um ano de lançamento de dois trabalhos bem bacanas, o EP “Ni Olvido, Ni Perdón” e EP “La Digna Saudade”, projeto de remixes eletrônicos junto com o duo argentino Saudades de Cumbia, além de estarmos nos preparando para nossa primeira ida a SP.

Tudo isso vem de encontro a também estarmos dando um novo passo prestes a comemorar os nossos dez anos no ano que ve e por isso contamos com a presença de todos para fazer um baile increíble”, explicou Marcelo Argenta, vocalista e um dos três músicos que fundaram o grupo em 2010.

SERVIÇO:

O QUE: La Digna Rabia apresenta o seu tradicional Baile Calavera nesta sexta-feira (09) no Bate

QUANDO: Sexta-feira (09), às 00h30 / A casa abre às 23h

ONDE: Bate (R. João Alfredo, 701 – Cidade Baixa)

INGRESSOS:

Valor: R$ 18,00 – Com nome na lista: R$ 15,00

As listas são válidas até 0h30. Todos os CONFIRMADOS no evento do Facebook, até às 18h do dia 09, estarão automaticamente na lista de desconto.

