Ladrões armados roubaram mais de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 9,8 mi) de um centro de distribuição da Casa da Moeda do México nesta terça-feira (6). Três pessoas, uma delas empunhando uma arma de fogo, invadiram a Casa da Moeda pela manhã depois de renderem um segurança e tomarem sua arma, de acordo com um relatório da polícia da Cidade do México.

