Lançado o Edital Gaúcho de Inovação para Indústria

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, lançou nesta terça-feira (1º) o Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sebrae, Sesi, Senai, IEL e FIERGS, com apoio Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, que busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha.

O edital disponibilizará recursos, entre R$120 mil e R$ 480 mil por projeto, nas áreas de atuação dos institutos do Senai (Metalmecânica; Polímeros; Mecatrônica; Madeira e Mobiliário; Petróleo, Gás e Energia; Couro e Meio Ambiente; Calçados e Logística Industrial; e Alimentos e Bebidas), do Centro de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais ou em linha de projeto transversal Sesi e Senai.

“As competências dos profissionais do Sesi e do Senai e a infraestrutura dos institutos também poderão ser usados pelas empresas que tiverem projetos aprovados”, lembra Petry. Podem participar indústrias – grandes, medias, pequenas, micros ou startup – contribuintes de Sesi e Senai, com CNPJ registrado no Rio Grande do Sul. Não podem estar inadimplente com alguma das instituições ou Sebrae, não ter débitos fiscais e não ter dirigente com vínculo profissional com algum dos entes do edital.

Além dos recursos financeiros, o projeto aprovado terá acesso ao know how das instituições para o desenvolvimento da ideia e utilização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Senai e do Sesi. Também poderá participar de ação complementar do Sebrae com foco em empreendedorismo, modelagem de negócio e divulgação do produto, e do IEL, com foco na gestão da inovação e liderança da empresa.

As empresas devem submeter sua ideia no endereço www.egii.com.br. A divulgação da primeira chamada com os projetos aprovados será feita até o fim de dezembro.

Deixe seu comentário: