Futebol Lance de Craque: confira o esquema de trânsito e transporte

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Além da linha Especial Futebol, haverá reforço dos ônibus regulares. Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA Além da linha Especial Futebol, haverá reforço dos ônibus regulares. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA) Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou esquema de trânsito e transporte para o evento Lance de Craque, neste sábado (21), às 18h, no Estádio Beira-Rio. A abertura dos portões será às 16h e a previsão é de 15 mil pessoas. O jogo beneficente é organizado pelo camisa dez do Inter, D’Alessandro. A partida será Amigos do D’Ale x Amigos do Guerrero, com um elenco de nomes conhecidos do futebol nacional e internacional.

A partir das 16h, três ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, em direção ao estádio. Além disso, mais de 20 linhas regulares atenderão a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi também serão reforçados para atender ao público.

A avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) terá fluxo liberado duas horas antes do evento para circulação dos veículos a partir da Rótula das Cuias, sentido Centro/bairro, e do Viaduto Abdias do Nascimento, Sul/Centro. Para quem trafegar pela rua Otávio Dutra em direção ao estádio, a travessia da Padre Cacique poderá ficar bloqueada em razão de uma maior proteção dos pedestres e pelo intenso fluxo de veículos naquela área. O horário do bloqueio será definido de acordo com monitoramento dos agentes no local.

Após o jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva poderá ter fluxo único em direção ao Centro Histórico, conforme monitoramento dos agentes. Quem utilizar a rua Fernandão também poderá fazer o deslocamento para a Zona Sul pela Edvaldo Pereira Paiva. Os motoristas que desejarem evitar as imediações do estádio poderão utilizar, como alternativa para a Zona Sul, a 3ª Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira.

