Futebol Lance de Craque: Sexta edição reúne grandes jogadores em prol da solidariedade

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Lance de Craque: D'Alessandro traz a Porto Alegre 44 estrelas do futebol. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Partida beneficente idealizada pelo craque Andrés D’Alessandro acontece neste sábado (21 de dezembro), no estádio Beira Rio, com o confronto entre o time do argentino contra o de Paolo Guerrero.

Andrés D’Alessandro recebe seus convidados e o público gaúcho para a sexta edição do Lance de Craque, projeto beneficente que já arrecadou mais de R$ 2,6 milhões.

A partida surgiu a partir de um antigo sonho do jogador de devolver para a sociedade as alegrias o futebol lhe proporcionou. A ideia de organizar um jogo entre seus amigos e doar a renda arrecadada a instituições de caridade foi concretizada pela primeira vez em 2014. Desde então, o projeto ganhou força e solidez, ocupando definitivamente um espaço no calendário gaúcho de final de ano. Sempre em dezembro, após o término da temporada brasileira de futebol, o camisa 10 argentino reúne milhares de pessoas que compartilham o mesmo o objetivo: fazer o bem.

Em cinco anos, 102.914 pessoas foram ao Estádio Beira-Rio, o que gerou um valor líquido de R$ 1.631.316,07. Somados os aportes feitos através do Funcriança, a quantia doada chega a R$ 2.635.441,47. Toda essa receita, rigorosamente auditada pela Fundação La Salle, chegou a 27 instituições, impactando diretamente as vidas de diversas famílias.

Nesta edição, o Lance de Craque escolheu quatro instituições para receberem os recursos: Associação Cristã de Moços (ACM), Centro de Educação Profissional Calábria, Associação Beneficente Santa Zita de Lucca e Associação Sol Maior.

Nomes confirmados

Goleiros: Danrlei, Taffarel, Marcelo Boeck e Dida.

Zagueiros: Fabiano Eller, Anderson Polga, Bruno Fuchs, Aloísio, Cuesta, Diego Colotto, Ayala e Roberto.

Laterais: Heitor, Sorín, Alessandro, Ceará, Fabi Simões (feminino), Bruno Silva, Mariano Pernia e Jorge Wagner.

Volantes: Guiñazú, Erviti, Edenilson, Magrão, Guillermo Pereyra, Bruno Guimarães e Perdigão.

Meio-campo: D’Alessandro, Ruben Paz, Recoba, Tony Pacheco, Carlos Alberto, Jean Pyerre, Alex Raphael, Adriano Gabiru.

Atacantes: Guerrero, Taison, Luiz Adriano, Leandrão, Ewerthon, Forlán, Emerson Sheik, Rafael Sobis e Shasha (feminino).

Treinadores: Tiago Nunes, PC Carpegiani, Hugo de León, Eduardo Coudet

Outros: Maurício Dulac e Sérgio Bertolucci.

Voltar Todas de Futebol

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário