A prefeitura de Porto Alegre entrega à população as obras de reurbanização do Largo dos Açorianos, nesta quinta-feira (22), às 17h. Esse horário foi escolhido para que os porto-alegrenses possam observar a iluminação cênica da Ponte de Pedra. A solenidade contará com a presença da Banda Municipal. A ordem de início da reurbanização foi assinada no dia 3 de outubro de 2016.

