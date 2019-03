Lateral da Seleção Brasileira reforça time feminino do Inter

O Inter segue reforçando seu time feminino para a disputa da temporada 2019. O colorado anunciou nesta quinta-feira, a contratação da lateral direita Fabi Simões para o elenco das Gurias Coloradas. A nova jogadora já foi integrada aos trabalhos da equipe, que se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1, neste sábado, contra o São Francisco, da Bahia, no estádio Beira-Rio.

Fabi representou o Brasil em três edições dos Jogos Olímpicos, conquistando a medalha de prata em Pequim, em 2008. Com longa carreira profissional, ela já atuou em clubes da Suécia, China, Estados Unidos, no Barcelona, no Santos e no Corinthians. Além disso, foi quatro vezes campeã brasileira, venceu a Libertadores, foi medalha de ouro nos Jogos Panamericanos e campeã Sul-Americana.

Deixe seu comentário: