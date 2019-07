Lateral-direita em disputa no Inter: Bruno e Zeca buscam titularidade contra o Nacional

*Valéria Possamai

Zeca e Bruno protagonizam a dúvida quanto a formação do Inter para encarar o Nacional, pela partida de volta na decisão pelas oitavas de fina da Copa Libertadores. Depois de se recuperar de lesão, Zeca, dono da titularidade pela lateral direita, volta a disputar a posição com Bruno, o então substituto e que vem em um bom momento no time.

Bruno assumiu a condição de titular desde a lesão do companheiro, logo após a retomada das competições, ao fim da disputa da Copa América. O problema muscular na coxa direita o deixou de fora por três semanas do time. No último sábado, Zeca esteve em campo contra o Ceará durante os 90 minutos e seu mostrou pronto para retomar ao time.

Confira os números dos dois jogadores nesta temporada:

QUESITOS (em 2019) BRUNO ZECA Jogos 15 – 13 como titular 25 – 23 como titular Gols 0 0 Vitórias 15 18 Empates 3 4 Derrotas 4 3 Minutos em campo 1.087 2.069

A escolha, contudo, está a cargo do técnico Odair Hellmann. E, a definição, ao que tudo indica, só será conhecida na quarta-feira, data do duelo entre Inter e Nacional, às 19h15, no Beira-Rio.

Na tarde desta terça-feira, o elenco ainda realiza um último treino para os ajustes finais do time. A atividade será realizada com portões fechados.

