Lázaro Ramos recebe troféu Oscarito no Festival de Cinema de Gramado

Na 47ª edição do Festival do Cinema de Gramado, o ator baiano Lázaro Ramos subiu ao palco do Palácio dos Festivais para receber uma grande e merecida homenagem. Lázaro recebeu o troféu Oscarito e falou sobre o orgulho de estar pisando no palco. “O Festival de Gramado é um lugar que só morava nos meus sonhos. Eu nunca achei que seria possível passar por esse tapete vermelho, subir aqui, inspirar alguém, ser relevante pra alguém”, disse o ator.

Lázaro contabiliza mais de 30 filmes, entre longas e curtas, além de estar em fase de produção de seu primeiro longa como diretor, Medida Provisória. Nesta semana, o ator recomeçou a turnê da peça O Topo da Montanha, em que atua com a mulher, Taís Araújo.

O Oscarito é entregue todo ano para os grandes nomes da atuação que marcaram a história do cinema brasileiro. No ano passado, o homenageado havia sido Edson Celulari.

