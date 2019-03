O governo federal levantou R$ 219,5 milhões com o leilão de quatro áreas portuárias em certame realizado na Bolsa paulista nesta sexta-feira (22), segundo a B3. A licitação coordenada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários envolveu o arrendamento de áreas para movimentação, armazenagem e distribuição de combustíveis, com três delas no porto de Cabedelo (PB) e uma no de Vitória (ES).

