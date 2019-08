O DetranRS promove na quarta-feira (14/8), em Cachoeirinha, leilão de veículos e sucatas de dois Centros de Remoção e Depósito da região. O evento acontece às 10h no CTG Rancho da Saudade (av. Frederico Augusto Ritter, 2.626, no Distrito Industrial). No total, serão ofertados 1.272 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários.

