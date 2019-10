Leilão Reserva Angus oferta trio PC destaque na Expointer e na Expofeira de Pelotas (RS)

O trio PC reservado de Grande Campeão da 42ª Expointer, em Esteio (RS), e da 93ª Expofeira de Pelotas (RS), será um dos destaques do leilão Reserva Angus. Os animais de tatuagem 233, 235 e 259 serão ofertados pelo criador Francisco Azambuja Amaral, da Estância Três Marias, que organiza o remate junto com a Estância Passo Comprido, do criador César Augusto Rabassa Hax. A oferta ainda incluiu de 50 ventres e 25 touros PC, todos dupla marca. O leilão acontece no dia 27 de outubro (domingo), às 18h, no Sindicato Rural de Santa Vitória do Palmar (RS) e será comandado pela Rédea Rural Remates.

Segundo Amaral, a expectativa para a segunda edição do remate é de pista limpa. “A maioria dos nossos compradores é da Região Sul do Estado. Ano passado, tivemos liquidez total e queremos conquistar isso novamente. Nossas propriedades são tradicionais nessa região, então estabelecemos uma relação de confiança bem forte com o sistema do plantel”, afirma.

O leilão oferece frete grátis para até 250 km de distância de Santa Vitória do Palmar. As formas de pagamento podem ser feitas via 20 parcelas no boleto, com duas parcelas de entrada, duas em 30 dias e o restante de forma consecutiva. Também é possível negociar através do Plano Safra, pagando 20% do valor no ato da compra e o restante do saldo no dia 30/05/2020. Compras à vista recebem 15% de desconto. Além disso, serão aceitos terneiros, terneiras, vaquilhonas e touro descarte na troca, conforme as especificações do programa das Estâncias.