O governador Eduardo Leite passará os dias 20 e 21 de agosto em Montevidéu, no Uruguai, cumprindo uma série de agendas com o intuito de apresentar o Estado a autoridades e a entidades do país vizinho. Leite visitará o país acompanhado dos secretários Ruy Irigaray, Juvir Costella, Claudio Gastal e Ana Amélia Lemos, além de Fernando Estima, superintendente do Porto do Rio Grande.

Deixe seu comentário: