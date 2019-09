Léo Moura volta a correr e se prepara para o retorno

Nos próximos dias o Grêmio tem rodadas importantes pelo Brasileirão. Enquanto o time treina para esses jogos, o Tricolor prepara o retorno de Léo Moura após praticamente um mês.

O departamento médico do Grêmio está começando a esvaziar. Depois de Vizeu e Maicon voltarem a treinar, Léo Moura é mais um que se prepara para o retorno. Na manhã deste sábado (14), o lateral-direito voltou a correr no gramado após a lesão contra o Palmeiras, rolo Brasileirão. Vale destacar, que o retorno dele precisa ser comemorado pela torcida, tendo em vista que recentemente Leonardo se lesionou jogando contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Nesse domingo (15), dia do aniversário do Grêmio, o tricolor entra em campo contra o Goiás, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

