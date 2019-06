Lesões em pauta: Renato promete reunião com departamentos do Grêmio

*Valéria Possamai

O assunto desfalques esteve em pauta em mais partida do Grêmio. Além dos jogadores que já estavam de fora do time, o técnico Renato Portaluppi teve que lidar com duas baixas às vésperas da partida contra o Botafogo, na noite desta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro. Para evitar que o cenário se repita na volta para o segundo semestre, o treinador buscará contato com departamentos do clube.

Em entrevista coletiva após o jogo, que terminou com vitória do tricolor por 1 a 0, Renato afirmou que já havia feito um primeiro contato com dirigentes do clube e que buscará tratar mais afundo as situações de lesão com outros membros do clube. “Já tive conversa com presidente, com a diretoria. É importantíssima essa nossa parada. Vou conversar com todos os departamentos do clube e vamos procurara trocar ideias, para que estas lesões não se repitam. O que vem pela frente é mata-mata e subir posições no Campeonato Brasileiro. De maneira alguma podemos perder tantos jogadores assim, porque pode ser fatal”.

Minutos antes da bola no gramado do Engenhão, Pedro Geromel e Maicon sentiram dores musculares e ficaram de fora do jogo. Michel e Rômulo entraram como titulares.

Além dos dois titulares, o tricolor já contava com uma lista de baixas. Kannemann, Paulo Miranda, Bruno Cortez e Marcelo Oliveira, por problemas musculares; Matheus Henrique e Everton, por conta de convocação e Luan, que ainda recupera a forma física.

Com os três pontos conquistados, nesta quarta-feira (12), o tricolor encerra este primeiro semestre de Brasileiro com 11 pontos somados e na 11ª posição momentaneamente. Com a pausa para a Copa América, o elenco receberá folga. A reapresentação está marcada para o dia 24 junho, quando o time irá iniciar uma pré-temporada no Hotel Vila Ventura, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

Leia mais: Renato valoriza grupo e destaca controle de jogo na vitória sobre o Botafogo

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: