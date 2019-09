A terceira edição da Parada do Orgulho LGBT no Líbano foi cancelada por pressão das autoridades religiosas, anunciaram os organizadores do evento, que relataram ameaças. As instituições religiosas pediram o cancelamento de um concerto previsto para sábado (28), por considerar que era um ato de libertinagem e imoralidade, de acordo com os organizadores.

