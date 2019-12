Grêmio Libertadores pode ter clássico Grenal na fase de grupos

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Para haver o duelo, o Inter precisa avançar na fase de pré-Libertadores Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

O sorteio realizado pela Conmebol, nesta terça-feira, trouxe expectativa aos torcedores de Grêmio e Inter. A Libertadores de 2020 pode ter clássico Grenal na fase de grupos.

Para que o cenário aconteça, o Inter precisa avançar na fase de pré-Libertadores. O colorado, que está na segunda fase da prévia da competição continental, estreia contra um time chileno, ainda a ser definido, pode ser Unión Española ou Universidad de Chile. Avançando neste confronto, o time de Eduardo Coudet, na terceira fase, enfrenta o vencedor de Macará -EQU e Tolima.

Caso o Inter passe para a fase de grupos, o time vai para o Grupo E, encabeçado pelo arquirrival Grêmio, provendo clássico Grenal na fase de grupos. Além do tricolor, estão nesta chave Universidad Católica-CHI e

América de Cali-COL.

A fase de pré-Libertadores tem previsão de inciar para o colorado na primeira semana de fevereiro. Já a fase de grupos se inicia na semana do dia 4 de março. A grande final ocorre no dia 21 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Confira a definição da fase de grupos da Libertadores

Definição dos confrontos da pré-Libertadores

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário