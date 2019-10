Liderados pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, 40 cooperativistas finalizam roteiro de cinco dias no Vale do Silício

Um grupo de cooperativas agropecuárias gaúchas está no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em busca de novas tecnologias e tendências de inovação para agregar valor e rentabilidade aos seus associados. De 9 até 13 de setembro, liderados pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo (Escoop), mantida pelo Sescoop/RS, dirigentes de importantes cooperativas agropecuárias ligadas a FecoAgro/RS estão visitando um ecossistema voltado à inovação.

No berço das startups, o grupo de 40 cooperativistas terá a possibilidade de conhecer este ambiente de transformação ligado a alta tecnologia.

No período, visitaram a Plug And Play, maior aceleradora de Startups do mundo; o The Climate Corporation, que explora a agricultura digital para a potencialização de resultados e a Farmer Business Network, uma rede independente de agricultores da América do Norte, além de uma visita a Stanford University, uma das mais prestigiadas universidades do Mundo.

