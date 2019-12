Política Líderes políticos avaliam que Bolsonaro apresenta comportamento mais “suave”

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Entre os fatos citados pelos líderes, estão elogios de Bolsonaro ao STF e mudanças na área da cultura Foto: Alan Santos/PR A orientação médica recebida por Bolsonaro é de fazer uma avaliação semestral. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro está tendo um comportamento considerado mais “suave e civilizado” por líderes políticos, esvaziando, na opinião deles, assessores radicais e recuando em posições de confronto.

Entre os fatos citados, estão elogios ao STF (Supremo Tribunal Federal) e mudanças consideradas ponderadas na área da cultura. Foi apontada também a saída do filho Carlos Bolsonaro do Twitter, que depois retornou à rede social menos polêmico, e o esvaziamento do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

As explicações para a mudança de comportamento são variadas. Uma delas é de que o presidente da República teria percebido que seria insustentável abrir tantas frentes de disputa ao mesmo tempo. A outra razão seria a percepção de que não vale a pena radicalizar, em especial com o Judiciário, quando seu próprio filho Flávio está sob investigação, de acordo com informações da colunista Mônica Bergamo.

