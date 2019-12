Acontece Liga Gaúcha de Ciclismo realiza a última etapa do Campeonato Estadual de Resistência, neste sábado (29), em Palmares do Sul

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Foto: Banco de Dados/O Sul

A Liga Gaúcha de Ciclismo realiza neste final de semana a última etapa do Campeonato Estadual de Resistência. A distância é de 120 quilômetros para a categoria principal. O evento acontece no sábado (29), na cidade de Palmares do Sul. A largada está prevista para às 8h30min, na Rua Osvaldo Bins.

Mais informações pelo fone (51) 98033-7588

