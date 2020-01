Últimas Limpeza de via altera intervalos entre viagens da Trensurb neste domingo

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Neste domingo (5), uma atividade de limpeza da ferrovia concedida à empresa Rumo altera os intervalos entre as viagens da Trensurb. Os trabalhos são realizados pela concessionária em um trecho junto à via do metrô e à Vila Pedreira, em Esteio. Desse modo, no período desde às 8h até as 16h, as composições da Trensurb circulam, em ambos os sentidos, por via única no trecho que inclui as estações Esteio e Luiz Pasteur. Isso faz com que os intervalos entre viagens aumentem dos 15 minutos usuais para 25 minutos.

No restante do dia, o funcionamento do metrô segue a tabela horária normal de domingos e feriados, com intervalos de 15 minutos – com exceção dos últimos trens da noite.

