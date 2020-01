Porto Alegre Linha Turismo leva passageiros para 29ª Festa da Uva e da Ameixa

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

O roteiro Zona Sul do city tour Linha Turismo oferece uma atração a mais a seus passageiros nos dois próximos finais de semana. Além dos pontos turísticos regulares do circuito, quem realizar o passeio nos dias 11, 12, 18 e 19 de janeiro poderá também conhecer a tradicional Festa da Uva e da Ameixa, que está em sua 29ª edição, no bairro Belém Velho. O evento é gratuito e acontece das 9h às 20h.

O ônibus turístico fará parada especial em frente ao CTG Estância da Figueira (rua Doutor Vergara, 5.345, bairro Belém Velho), local onde a festa é realizada. Os passageiros que quiserem visitar as bancas de frutas, experimentar a produção local, fazer compras e conferir outras atrações do evento poderão desembarcar e, com o mesmo bilhete, retornar ao ônibus para a continuidade do passeio.

A possibilidade de desembarque será oferecida nos dois horários regulares do roteiro Zona Sul, às 10h e às 15h, a partir do terminal da Travessa do Carmo, 84, bairro Cidade Baixa. O bilhete custa R$ 30. O passeio estará condicionado à lotação mínima de dez passageiros, podendo ser cancelado por mau tempo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3289-6765.

