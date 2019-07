De 25 a 28 de julho, os shoppings da Multiplan no Rio Grande do Sul vão promover a tradicional Liquidação do Lápis Vermelho. No período, os consumidores poderão encontrar descontos de até 70% no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e no ParkShopping Canoas, em Canoas.

Todas as ofertas podem ser conferidas no Facebook e no Instagram de cada um dos shoppings. Além das edições de inverno e verão, o Lápis indica, durante o ano inteiro, ofertas imperdíveis nos shoppings da Multiplan.

