Literatura de terror em pauta na Feira do Livro neste domingo (03)

A literatura fantástica brasileira será tema de debate na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre no próximo domingo, 3 de novembro. Na mesa “Adestrando Monstros”, os escritores Irka Barrios, Daniel Gruber e Gustavo Melo Czekster vão abordar de forma específica o horror, o terror e o gótico na literatura, refletindo sobre os avanços e desafios do gênero. O evento ocorre às 14h, no Auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo.

Entre as questões que devem pautar o debate, estão as novas formas de explorar o terror na literatura e no audiovisual, com produções atualmente muito centradas na questão psicológica e na construção do personagem. Segundos os escritores, as produções do gênero tendem a se intensificar em períodos de crises sociais e políticas, por exemplo.

Para Irka Barrios, “o terror e o horror mexem com nossos medos mais profundos, alguns primitivos, que não impõem mais um perigo real. Outra questão tem a ver com reconhecer mitos impostos ao longo dos séculos, especialmente pela igreja. A mulher, a virgindade, o sexo, o sangue menstrual, e tantas outras coisas. Tudo é fruto de proibições, de tentativas de cercear o comportamento em sociedade.”

Um elemento presente em muitas obras que abordam o terror é a sexualidade, uma vez que o gênero era, em seus primórdios, no século XIX, uma forma de encenar as fantasias e tabus reprimidos na sociedade. Com autores como Lovecraft e Stephen King como referências, o debate vai trazer à tona essas reflexões, aplicadas tanto na literatura quanto no cinema.

Sobre os autores

Irka Barrios é mestre em Escrita Criativa pela PUC-RS e autora de “Lauren” (Ed. Caos & Letras, 2019). Premiada no Concurso Brasil em Prosa (2015) com o conto “O coelho branco”, participa de diversas antologias de contos. Atua na organização do Mulherio das Letras – RS e no coletivo Panaceia Celebrações Literárias.

Daniel Gruber é escritor e doutorando em Escrita Criativa pela PUCRS. Autor dos livros “O Jardim das Hespérides” (2017) e “Animais diários” (2019), ambos publicados pelo selo O Grifo, criado por ele. É fã de histórias de terror desde criança e recentemente escreveu um romance sobre caça às bruxas e seitas secretas no Brasil colonial.

Gustavo Melo Czekster é formado em Direito pela PUC-RS, mestre em Letras (Literatura Comparada) pela UFRGS e doutorando em Escrita Criativa pela PUC-RS. É palestrante de temas ligados à literatura, resenhista de sites e ministrante de oficinas literárias. É escritor, autor de dois livros de contos: “O homem despedaçado” (2013) e “Não há amanhã” (2017). Com o segundo livro, foi vencedor do prêmio Açorianos 2017 (categoria Contos), do prêmio AGES de Literatura (categoria Contos e categoria Livro do Ano) e do prêmio Minuano de Literatura (categoria Contos), tendo sido finalista do Prêmio Jabuti 2018 (categoria Contos).

Adestrando Monstros – 65ª Feira do Livro de Porto Alegre/ Dia: 03 de novembro/ Horário: 14h/ Local: Auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo/ Entrada Franca