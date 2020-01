Verão Litoral gaúcho lotado faz com que hotéis atinjam a lotação máxima nos fins de semana

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Capão da Canoa. (Foto: O Sul)

Quem pretende veranear no litoral gaúcho, mas ainda não reservou estadia, tem que se apressar. Nesta temporada, a taxa de ocupação de segunda a quarta-feira está sendo de 70% e 80%. Já nos fins de semana, a lotação atinge capacidade máxima.

A presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do litoral norte do RS, Ivone Ferraz, contou para nossa equipe o que tem contribuído para esse movimento. “Nós tivemos vários fatores este ano, a questão que aconteceu lá no norte com esse vazamento de óleo, isso fez uma demanda muito grande vir para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, no entanto que, Rio de Janeiro registrou uma movimentação muito expressiva que há mais de 15 anos eles não tinham.

Outro fator considerado por Ivone, é a proximidade com a capital, além do dólar continuar muito alto, fazendo com que as pessoas não consigam sair do país. “No norte foram 80% dos cancelamentos das reservas, então tudo isso proporcionou essa expressividade de turistas este ano”, contou ela.

Segundo Ivone, outra questão que colabora com os hotéis é que as pessoas não possuem mais 30 dias de férias, no qual acabam tirando parcelado, três dias, dois dias, então optam pela hotelaria pela comodidade, conforto, para poder descansar mesmo.

Os preços dos hotéis do litoral norte gaúcho variam de R$ 150,00 a R$ 1.500,00.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário